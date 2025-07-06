Взрыв гранаты в Герцлии: мужчина получил тяжелые ранения

Мужчина в возрасте около 40 лет получил тяжелые ранения верхней части тела в результате взрыва осколочной гранаты на улице Базель в Герцлии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники и волонтеры "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего увезли в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции ведут сбор улик и расследуют обстоятельства инцидента.