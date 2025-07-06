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Израиль

Взрыв гранаты в Герцлии: мужчина получил тяжелые ранения

время публикации: 06 июля 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 14:05
Взрыв гранаты в Герцлии: мужчина получил тяжелые ранения
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 40 лет получил тяжелые ранения верхней части тела в результате взрыва осколочной гранаты на улице Базель в Герцлии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники и волонтеры "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего увезли в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции ведут сбор улик и расследуют обстоятельства инцидента.

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