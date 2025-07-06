ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по портам, контролируемым хуситами
время публикации: 06 июля 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 23:46
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда.
В сообщении говорится, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.
"Для вашей безопасности мы призываем покинуть указанные районы, а также эвакуировать корабли, стоящие на якоре в указанных портах", – говорится в сообщении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025