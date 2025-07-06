ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по портам, контролируемым хуситами

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда.

В сообщении говорится, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.

"Для вашей безопасности мы призываем покинуть указанные районы, а также эвакуировать корабли, стоящие на якоре в указанных портах", – говорится в сообщении.