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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по портам, контролируемым хуситами

Йемен
ЦАХАЛ
Хуситы
время публикации: 06 июля 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 23:46
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих ударах по портам, контролируемым хуситами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Йемена, находящихся в портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф, а также на территории электростанции Рас-Хатиб, обеспечивающей энергией порт Ходейда.

В сообщении говорится, что в ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удары по объектам террористов в указанных районах.

"Для вашей безопасности мы призываем покинуть указанные районы, а также эвакуировать корабли, стоящие на якоре в указанных портах", – говорится в сообщении.

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