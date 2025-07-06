На 6-м шоссе возле Ницаней-Оз перевернулся автомобиль
время публикации: 06 июля 2025 г., 23:21 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 23:21
На 6-м шоссе, недалеко от мошава Ницаней-Оз, перевернулся автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу "Меир" доставлены двое пострадавших: мужчина примерно 44 лет в тяжелом состоянии, и еще один человек с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025