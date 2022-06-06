Коалиция без большинства: закон об Иудее и Самарии грозит развалить правительство

6 июня Кнессет проголосует в первом чтении за законопроект о продлении действия израильского законодательства в Иудее и Самарии.

Несмотря на то, что к настоящему моменту у коалиции нет большинства для утверждения этого законопроекта, министр юстиции Гидеон Саар настаивает на вынесении его на голосование. В окружении главы "Тиква Хадаша" полагают, что голосование "Ликуда" и "Ционут Датит" против этого законопроекта будет иметь сильный имиджевый эффект, который повлияет на ход будущей предвыборной кампании. На прошлой неделе Саар заявлял, что голосование по этому закону станет экзаменом для коалиции. "Те, кто проголосуют против, покажут тем самым, что не заинтересованы в продолжении работы нынешнего правительства", – сказал Саар.

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В канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета взвешивают две возможности: вынести законопроект на обсуждение, но отозвать до голосования, если станет очевидно, что у него нет большинства, или объявить голосование по законопроекту вотумом недоверия правительству. Первый вариант позволит коалиции избежать очередного болезненного провала на голосовании по важному законопроекту. Второй вариант призван оказать давление на депутата Идит Сиьман, которая по-прежнему является членом фракции "Ямина", однако дала понять, что проголосует против законопроекта. Если голосование будет объявлено вотумом недоверия, и Сильман его поддержит, в "Ямине" намерены немедленно объявить ее перебежчицей, подобно тому, как им был объявлен депутат Амихай Шикли. В отличие от него, Сильман до сих пор воздерживалась от голосования против коалиции.

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Одновременно продолжаются попытки убедить депутатов от РААМ поддержать законопроект. Накануне вечером состоялось совещание депутатов от РААМ. Глава партии Мансур Аббас считает необходимым голосовать за законопроект, так как его провал заметно ускорит процесс распада коалиции. Трое депутатов фракции, среди них Уалид Таха, согласны с позицией Мансура Аббаса.

Депутат Мазен Ранаем отказывается голосовать за законопроект. "У меня нет возможности повлиять на него", – сказал накануне Мансур Аббас.

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Еще один депутат, чья позиция остается неясной – Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ). Вся ее фракция обязалась проголосовать за законопроект. Сама Ринауи-Зуаби хранит молчание. В Кнессете

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полагают, что ее решение зависит от того, как проголосуют в партии РААМ.

В оппозиции, в свою очередь, однозначно заявляют, что не намерены голосовать за этот законопроект. "Мы провалим законопроект об Иудее и Самарии, законопроект, который станет решающим толчком к падению правительства. Бонусом является возможность наблюдать как вся мобилизованная пресса в один голос говорит о важности этого закона и о необходимости его утвердить", – заявил депутат Йоав Киш ("Ликуд").

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Действие закона об израильском законодательстве в Иудее и Самарии истекает 1 июля 2022 года. До тех пор закон надо утвердить в трех чтениях. Если этого не произойдет, израильтяне, живущие в Иудее и Самарии, будут лишены защиты со стороны законов государства Израиль. Они не смогут принимать участия в голосовании в Кнессет, не смогут обращаться в МВД и другие официальные инстанции, а в случае предъявления им обвинений, судить их будет военный суд. Закон о действии израильского законодательства в Иудее и Самарии был принят в 1967 году, и его действие продлевается каждые пять лет.