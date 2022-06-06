Кнессет отклонил закон об Иудее и Самарии

Кнессет отклонил законопроект о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии. 52 депутата голосовали "за", 58 голосовали "против".

Депутаты Мазен Ранаем (РААМ) и Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) голосовали против. Идит Сильман ("Ямина") не приняла участия в голосовании. Также не проголосовали остальные депутаты от РААМ.

Депутаты от остальных партий коалиции проголосовали "за" законопроект, однако этого не хватило, так как "Ликуд", "Ционут Датит" и ультраортодоксальные партии проголосовали против.

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Обсуждение продолжалось более трех часов. Почти все это время лидеры коалиции пытались за кулисами убедить депутатов Райду Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ) и Мазена Ранаема (РААМ) голосовать за законопроект. Предпринимались попытки прийти к соглашению с ультраортодоксальными партиями о поддержке законопроекта отдельными депутатами, однако и это не дало результатов.

Итог дискуссии подводил министр строительства Зеэв Элькин. "Это голосование войдет в историю как одно из самых позорных, если не самое позорное. Вы стали рабами личных интересов одного человека. Ради него вы готовы голосовать против поселенчества, вы готовы голосовать против своих избирателей, против безопасности государства, против всего, что напоминает ценности", – сказал Зеэв Элькин.

Действие закона об израильском законодательстве в Иудее и Самарии истекает 1 июля 2022 года. До тех пор закон надо утвердить в трех чтениях. Если этого не произойдет, израильтяне, живущие в Иудее и Самарии, будут лишены защиты со стороны законов государства Израиль. Они не смогут принимать участия в голосовании в Кнессет, не смогут обращаться в МВД и другие официальные инстанции, а в случае предъявления им обвинений, судить их будет военный суд. Закон о действии израильского законодательства в Иудее и Самарии был принят в 1967 году, и его действие продлевается каждые пять лет.

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В настоящий момент Кнессет приступил к обсуждению предложения утвердить назначение Матана Кааны на пост министра по делам религий.