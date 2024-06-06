Количество поджогов в Самарии выросло вдвое: это настоящий террор

В мае текущего года в Самарии зафиксировано вдвое больше поджогов, чем годом ранее. Глава регионального совета Самарии Йоси Даган убежден, что речь идет о самом опасном терроре, и эту тенденцию недопустимо игнорировать.

По данным регионального совета Самарии, в мае на территории округа было зарегистрировано 40 намеренных поджогов, тогда как в мае прошлого года произошел всего 21 поджог. Об этом в четверг, 6 июня, пишет издание "Сругим".

При этом злоумышленники выбирают свои цели с точным расчетом: в одном из заповедников Самарии Ар Кабир растет древнее дерево, которому уже более 700 лет. Кустарник возле этого дерева поджигали уже дважды, и огонь добрался до дерева и почти полностью его уничтожил.

Поджоги были зафиксированы также в Нахаль Шило, Ицхаре, Гиват Итамаре и других местах. В отделе безопасности регионального совета, который активно сотрудничает с пожарной охраной, есть 180 волонтеров и 11 пожарных машин. И на сегодняшний день, с начала июня, зафиксировано уже восемь поджогов – всего за шесть дней.