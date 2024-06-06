За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.

98-я дивизия продолжает операцию в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха. Задействованы силы 7-й бригады, бригады "Гивати" и бригады "Кфир", а также ВВС. За последние сутки в этих районах были обнаружены туннели и склады вооружений. Уничтожена пусковая установка, которую боевики использовали для обстрела КПП "Кисуфим".

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы спецназа "Эгоз" обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки была ликвидирована группа боевиков, атаковавших израильских военных.