Опубликовано имя водителя, сбившего насмерть велосипедиста, члена сборной Израиля

Разрешено к публикации имя водителя, сбившего насмерть недалеко от поселка Реваха 21-летнего Гая Тимора, перспективного велосипедиста, члена сборной Израиля.

За рулем машины находился 20-летний житель Кирьят-Моцкина Нахман Хури, не имеющий водительских прав. В момент аварии Хури был в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до того, как сбить велосипедиста, Хури привлек внимание полицейских своей "агрессивной ездой", ему было приказано остановится на обочине, но Хури, проехал на красный свет светофора и попытался скрыться от полиции.

В суде, рассматривавшем просьбу полиции продлить срок содержания водителя под стражей, Нахман Хури жаловался на то, что после задержания он не получил еду и воду, а также заявил, что не готов провести всю свою жизнь в тюрьме. Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого на пять дней.

Гай Тимор, житель поселка Яд-Натан, был сбит машиной во время утренней тренировки перед поездкой на Гран-при в Чехию со сборной Израиля. По словам тренера Цахи Бойгена, Гай Тимор начал заниматься велосипедным спортом в восьмилетнем возрасте, во время службы в армии он был спортсменом-отличником. В последние несколько лет он успешно представлял Израиль на чемпионатах Европы и мира, в этом году завоевал серебряную медаль на чемпионате Израиля по шоссейному велоспорту и тоже серебряную – на чемпионате Израиля по трековому велоспорту.