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Израиль

Многообещающий спортсмен-велосипедист Гай Тимор был сбит пьяным водителем

время публикации: 06 июня 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 13:31
Многообещающий спортсмен-велосипедист Гай Тимор был сбит пьяным водителем
AP Photo/Peter Dejong, Pool

21-летний Гай Тимор из поселка Яд-Натан был многообещающим спортсменом, входил в состав сборной Израиля по шоссейному и трековому велоспорту. В четверг утром он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия: Гай Тимор ехал на велосипеде в рамках своей утренней тренировки перед поездкой на Гран-при в Чехию с остальной сборной Израиля, и был сбит автомобилем неподалеку от поселка Реваха.

По словам тренера Гая, Цахи Бойгена, Гай Тимор начал заниматься велосипедным спортом в восьмилетнем возрасте, во время службы в армии он был спортсменом-отличником. В последние несколько лет он успешно представлял Израиль на чемпионатах Европы и мира, в этом году завоевал серебряную медаль на чемпионате Израиля по шоссейному велоспорту и тоже серебряную – на чемпионате Израиля по трековому велоспорту.

За рулем сбившей велосипедиста машины был 20-летний мужчина из Кирьят-Моцкина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и привлек внимание дорожной полиции. Судя по имеющимся данным, он сбил велосипедиста, когда пытался скрыться от полиции, приказавшей ему остановиться на обочине, и в попытке сбежать выехал на шоссе. Водитель задержан полицией. Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав.

Представители Ассоциации велоспорта Израиля выражают глубочайшие сожаления и шок в связи с гибелью Гая Тимора. Они надеются, что убивший спортсмена водитель понесет строгое наказание и призывают государство инвестировать средства в создание велосипедной инфраструктуры, которая поможет избежать подобных трагедий в будущем.

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