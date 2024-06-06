Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной. Утром местами туман на побережье Средиземного моря и в некоторых других районах.

В Иерусалиме – 22-34 градусов, в Тель-Авиве – 21-32, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-43, в Беэр-Шеве – 20-38, в Мицпе-Рамоне – 23-33, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-40, на Голанских высотах – 22-39.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу температура немного понизится, будет солнечно и жарко. В воскресенье ожидается спад жары.