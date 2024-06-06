"Цева Адом" в Западной Галилее, ложная тревога
время публикации: 06 июня 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 21:15
В 20:07 в населенных пунктах Западной Галилеи прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения беспилотников.
Управление тылом попросило найти укрытие жителей Маалота-Таршихи, Яары, Хосена, Горнот а-Галиль, Эйлона, Идмита, Араб Аль-Арамшэ, Кфар-Врадим, Ханиты, Маоны, Хилы, Горена.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что произошло ложное срабатывание системы предупреждения "Цева Адом".
Ссылки по теме