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Израиль

"Цева Адом" в Западной Галилее, ложная тревога

время публикации: 06 июня 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 21:15
Угроза проникновения враждебного беспилотника в Западной Галилее
Olivier Fitoussi/Flash90

В 20:07 в населенных пунктах Западной Галилеи прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения беспилотников.

Управление тылом попросило найти укрытие жителей Маалота-Таршихи, Яары, Хосена, Горнот а-Галиль, Эйлона, Идмита, Араб Аль-Арамшэ, Кфар-Врадим, Ханиты, Маоны, Хилы, Горена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что произошло ложное срабатывание системы предупреждения "Цева Адом".

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