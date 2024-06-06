x
06 июня 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб военнослужащий

время публикации: 06 июня 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 13:41
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб военнослужащий
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старшина, следопыт Зид Мазариб, 34 года, из Зарзира.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 294 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 646 военнослужащих ЦАХАЛа.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024

244-й день войны в Израиле. Хронология событий