Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб военнослужащий

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб старшина, следопыт Зид Мазариб, 34 года, из Зарзира.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 294 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 646 военнослужащих ЦАХАЛа.