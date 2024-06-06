Приговор боевику ХАМАСа, обстреливавшему Сдерот, смягчили "за отсутствие судимости и наличие двух детей"

Активист "Батальонов мучеников Аль-Аксы", боевого крыла террористической организации ХАМАС, принимавший непосредственное участие в ракетных обстрелах Сдерота, был приговорен израильским судом к 17 годам тюремного заключения.

Он был арестован в 2022 году при попытке проникновения на территорию Израиля из сектора Газы, на допросах признал, что участвовал в пуске ракет в направлении Сдерота, был обвинен и признан судом виновным в пяти покушениях на убийство.

Однако, как сообщает журналист 13-го канала ИТВ Альмог Бокер, при определении меры наказания обвинение просило суд учесть "отсутствие предыдущих судимостей и наличие у обвиняемого двух детей". Суд, отметив, что обвиняемый принимал непосредственное участие в обстрелах жилых районов с целью убийства и нанесения ущерба имущества, одновременно одобрил предложенную обвинением сделку.