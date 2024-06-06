x
06 июня 2024
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Приговор боевику ХАМАСа, обстреливавшему Сдерот, смягчили "за отсутствие судимости и наличие двух детей"

время публикации: 06 июня 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 07:43
Приговор боевику ХАМАСа, обстреливавшему Сдерот, смягчили "за отсутствие судимости и наличие двух детей"
AP Photo/Jean-Francois Badias

Активист "Батальонов мучеников Аль-Аксы", боевого крыла террористической организации ХАМАС, принимавший непосредственное участие в ракетных обстрелах Сдерота, был приговорен израильским судом к 17 годам тюремного заключения.

Он был арестован в 2022 году при попытке проникновения на территорию Израиля из сектора Газы, на допросах признал, что участвовал в пуске ракет в направлении Сдерота, был обвинен и признан судом виновным в пяти покушениях на убийство.

Однако, как сообщает журналист 13-го канала ИТВ Альмог Бокер, при определении меры наказания обвинение просило суд учесть "отсутствие предыдущих судимостей и наличие у обвиняемого двух детей". Суд, отметив, что обвиняемый принимал непосредственное участие в обстрелах жилых районов с целью убийства и нанесения ущерба имущества, одновременно одобрил предложенную обвинением сделку.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

Убийца военнослужащего Моше Тамама умер после 38 лет, проведенных в тюрьме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2024

В больнице умер бедуин из Негева, боевик ХАМАСа, вернувшийся в Израиль после начала войны