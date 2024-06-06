Около Кирьят-Гата автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Утром 6 июня на 352-м шоссе около перекрестка Нехора (к западу от Кирьят-Гата) автомобиль насмерть сбил мужчину примерно 25 лет, ехавшего на велосипеде.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавшего.

Полиция проводит расследование.

Полиция уточняет, что автомобиль насмерть сбил велосипедиста в районе поселка Реваха. За рулем автомобиля был мужчина примерно 20 лет, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справлялся с управлением. Судя по имеющимся данным, он сбил велосипедиста, когда пытался скрыться и выехал на шоссе. Водитель задержан полицией.