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Около Кирьят-Гата автомобиль насмерть сбил велосипедиста

время публикации: 06 июня 2024 г., 08:58 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 09:08
Около Кирьят-Гата автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Пресс-служба МАДА

Утром 6 июня на 352-м шоссе около перекрестка Нехора (к западу от Кирьят-Гата) автомобиль насмерть сбил мужчину примерно 25 лет, ехавшего на велосипеде.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавшего.

Полиция проводит расследование.

Полиция уточняет, что автомобиль насмерть сбил велосипедиста в районе поселка Реваха. За рулем автомобиля был мужчина примерно 20 лет, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справлялся с управлением. Судя по имеющимся данным, он сбил велосипедиста, когда пытался скрыться и выехал на шоссе. Водитель задержан полицией.

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