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Израиль

Разрешено к публикации: на севере Израиля погиб военнослужащий

время публикации: 06 июня 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 09:15
Рафаэль Каудерс
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 5 июня на севере Израиля в ходе боевых действий погиб 39-летний старший сержант резерва Рафаэль Каудерс из Цур Адасы, боец 5030-го батальона 228-й бригады "Алон".

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 645 военнослужащих ЦАХАЛа.

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