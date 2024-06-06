Разрешено к публикации: на севере Израиля погиб военнослужащий

Разрешено к публикации: 5 июня на севере Израиля в ходе боевых действий погиб 39-летний старший сержант резерва Рафаэль Каудерс из Цур Адасы, боец 5030-го батальона 228-й бригады "Алон".

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 645 военнослужащих ЦАХАЛа.