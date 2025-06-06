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Израиль

Десятимесячный младенец вдохнул инородное тело, его спасают в больнице

время публикации: 06 июня 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:18
Десятимесячный младенец вдохнул инородное тело, его спасают в больнице
David Cohen/Flash90

Волонтеры организации "Ихуд Ацала" прибыли по вызову в квартиру в Афуле для помощи маленькому ребенку: десятимесячный младенец подавился инородным телом, которое он случайно вдохнул.

У мальчика наблюдалось затрудненное дыхание. Волонтеры "Ихуд Ацала", оказав ему неотложную помощь, чтобы извлечь инородное тело.

Затем вместе с сотрудниками "Маген Давид Адом" они отвезли малыша в больницу "Аэмек" в Афуле.

Израиль
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