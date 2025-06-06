Десятимесячный младенец вдохнул инородное тело, его спасают в больнице
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:18
Волонтеры организации "Ихуд Ацала" прибыли по вызову в квартиру в Афуле для помощи маленькому ребенку: десятимесячный младенец подавился инородным телом, которое он случайно вдохнул.
У мальчика наблюдалось затрудненное дыхание. Волонтеры "Ихуд Ацала", оказав ему неотложную помощь, чтобы извлечь инородное тело.
Затем вместе с сотрудниками "Маген Давид Адом" они отвезли малыша в больницу "Аэмек" в Афуле.
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