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Израиль

Палестинец из Хеврона похитил гражданина Израиля из-за денежного долга

время публикации: 06 июня 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 13:41
Палестинец из Хеврона похитил гражданина Израиля из-за денежного долга
David Cohen Flash90

В ходе совместной операции полиции Прибрежного округа и полиции Иудеи и Самарии был арестован житель Хеврона, подозреваемый в похищении израильского араба из Бака аль-Гарбии. Мотивом преступления стал финансовый конфликт.

После поступления информации о похищении в центральном подразделении полиции был создан оперативный штаб, в операции принимали участие ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция обоих округов.

Сотрудникам полиции Иудеи и Самарии удалось обнаружить подозреваемого, он был арестован и передан для дальнейшего разбирательства полиции Прибрежного округа, которая ведет расследование обстоятельств преступления.

В течение ночи похищенный был освобожден и возвращен на территорию Израиля. Срок предварительного ареста подозреваемого в похищении продлен до 9 июня.

Израиль
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