Палестинец из Хеврона похитил гражданина Израиля из-за денежного долга

В ходе совместной операции полиции Прибрежного округа и полиции Иудеи и Самарии был арестован житель Хеврона, подозреваемый в похищении израильского араба из Бака аль-Гарбии. Мотивом преступления стал финансовый конфликт.

После поступления информации о похищении в центральном подразделении полиции был создан оперативный штаб, в операции принимали участие ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция обоих округов.

Сотрудникам полиции Иудеи и Самарии удалось обнаружить подозреваемого, он был арестован и передан для дальнейшего разбирательства полиции Прибрежного округа, которая ведет расследование обстоятельств преступления.

В течение ночи похищенный был освобожден и возвращен на территорию Израиля. Срок предварительного ареста подозреваемого в похищении продлен до 9 июня.