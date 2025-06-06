СМИ: ожидается прибытие в Израиль Кейтлин Дженнер

На следующей неделе ожидается прибытие в Израиль 75-летней Кейтлин Дженнер – одной из самых известных в мире трансгендерных женщин, последовательной сторонницы Израиля, сообщает Pplus/Ynet.

Кейтлин собирается принять участие в Тель-Авивском "Параде гордости".

В публикации отмечается, что информация не подтверждена окончательно.

Кейтлин Дженнер. Фотогалерея

28 октября 1949 года в Маунт Киско (штат Нью-Йорк, США) родился Брюс Дженнер. В 1976 году Брюс стал олимпийским чемпионом в десятиборье. Был трижды женат, у него шестеро детей (младшие из них – модели Кендалл и Кайли Дженнер). Был отчимом детей Роберта Кардашьяна (в том числе, Ким Кардашьян).

В апреле 2015-го Дженнер объявил себя женщиной, появившись в эфире ток-шоу на телеканале ABC в женской одежде, сказав, что "не может больше лгать и скрывать правду", так как "во всем чувствует себя женщиной". Брюс признался тогда, что на Олимпиаде 1976 года, проходившей в Канаде, уже ощущал себя женщиной, что не помешало ему в упорной борьбе победить десятки лучших в мире спортсменов-мужчин. В 2014 году Брюс развелся с Крис Дженнер, матерью знаменитых сестер Кардашьян. К весне 2015-го Дженнер завершила процедуры по смене пола. Так появилась Кейтлин Дженнер.

8 марта 2018 года Кейтлин Дженнер была удостоена титула "чемпион Израиля" на церемонии World Values Network, проходившей в Нью-Йорке. Она была премирована в номинации "права сексуальных меньшинств". На церемонии присутствовали лидеры еврейских общин Нью-Йорка, представители руководства Израиля и США. В своем выступлении Кейтлин Дженнер сказала: "Подлинно оценить характер страны можно по тому, как она относится к меньшинствам. Для всего Ближнего Востока и для всего мира Израиль является маяком надежды".