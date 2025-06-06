ЦАХАЛ призвал жителей нескольких районов в секторе Газы эвакуироваться перед атакой

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей нескольких районов в секторе Газы.

В сообщении сказано, что из районов 608, 609, 615 и 616 ведутся ракетные обстрелы, в связи с чем ЦАХАЛ будет атаковать эти районы. Местным жителям следует срочно покинуть опасную зону и перейти на запад.

"Ответственность за эвакуацию, перемещение и страдания населения лежит на террористических организациях, прежде всего, на ХАМАСе", – подчеркивает Эдраи. Он указывает, что возвращаться в районы атаки можно будет, когда ЦАХАЛ объявит их безопасными.