ЦАХАЛ призвал жителей нескольких районов в секторе Газы эвакуироваться перед атакой
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:45
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей нескольких районов в секторе Газы.
В сообщении сказано, что из районов 608, 609, 615 и 616 ведутся ракетные обстрелы, в связи с чем ЦАХАЛ будет атаковать эти районы. Местным жителям следует срочно покинуть опасную зону и перейти на запад.
"Ответственность за эвакуацию, перемещение и страдания населения лежит на террористических организациях, прежде всего, на ХАМАСе", – подчеркивает Эдраи. Он указывает, что возвращаться в районы атаки можно будет, когда ЦАХАЛ объявит их безопасными.
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