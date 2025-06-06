Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 21-28, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 18-34, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений.