ЦАХАЛ: в Бейруте и на юге Ливана уничтожены объекты "Хизбаллы", связанные с производством БПЛА

Армия обороны Израиля сообщила об успешном проведении операции по уничтожению подземных объектов "Хизбаллы", связанных с производством и хранением беспилотников, в бейрутском квартале Дахия и на юге Ливана.

Атакованные объекты принадлежали 127-му авиационному подразделению террористической организации, которое за время войны осуществило более 1000 запусков беспилотников для нанесения ударов или сбора разведданных на территории Израиля.

"Несмотря на соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, авиаподразделение продолжает свою деятельность и наращивает свои мощности, работая над производством тысяч беспилотников при помощи и финансировании Ирана", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Израиле подчеркивают, что на протяжении многих лет Иран финансировал и направлял проекты "Хизбаллы". Боевики "Хизбаллы" посещают Иран, проходят там подготовку, чтобы затем наладить производство беспилотников в Ливане, ситуация не изменилась после вступления в силу соглашения.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал на юге Ливана мастерскую по производству дронов, использовавшихся для атак и сбора разведданных.

ЦАХАЛ подчеркивает, что военные объекты "Хизбаллы" размещались в центре жилых кварталов, террористическая организация продолжает использовать гражданское население в качестве живого щита.

Перед атакой и во время ее ЦАХАЛ принял меры по снижению вероятности нанесения ущерба гражданскому населению. Использовались высокоточные боеприпасы, велось воздушное наблюдение и производился сбор дополнительной информации", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Примерно за два часа до нанесения ударов ЦАХАЛ предупредил жителей четырех кварталов Дахии о необходимости эвакуироваться. Были опубликованы карты с отмеченными на них зданиями, которые должны были стать целью. После публикации предупреждения на выездах из Дахии образовались автомобильные пробки.

В то время, как самолеты ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в пригороде Бейрута, арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей деревни Айн-Кана, находящихся рядом с объектами "Хизбаллы". По данным арабских СМИ, по целям в Айн-Кана было нанесено не менее восьми ударов.

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" передали, что ЦАХАЛ готовится к тому, что "Хизбалла" может ответить на удары по пригородам Бейрута. Нет особых указаний для населения.