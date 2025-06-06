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Израиль

В Тель-Авиве полицией задержаны "звезда баскетбольной Премьер-лиги" и две женщины

Полиция
Тель-Авив
время публикации: 06 июня 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 09:11
В Тель-Авиве полицией задержаны "звезда баскетбольной Премьер-лиги" и две женщины
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании на севере Тель-Авива трех человек – мужчины 30 лет и двух женщин 28 и 23 лет – "по подозрению в причастности к насильственному инциденту".

Известно, что мужчина и старшая женщин – пара иностранцев. Причем мужчина, по данным израильских СМИ, является "звездой баскетбольной Премьер-лиги". Его имя пока не называется.

Отмечается, что полиция была вынуждена выломать входную дверь квартиры, где произошел инцидент.

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