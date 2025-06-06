В Тель-Авиве полицией задержаны "звезда баскетбольной Премьер-лиги" и две женщины

Полиция сообщает о задержании на севере Тель-Авива трех человек – мужчины 30 лет и двух женщин 28 и 23 лет – "по подозрению в причастности к насильственному инциденту".

Известно, что мужчина и старшая женщин – пара иностранцев. Причем мужчина, по данным израильских СМИ, является "звездой баскетбольной Премьер-лиги". Его имя пока не называется.

Отмечается, что полиция была вынуждена выломать входную дверь квартиры, где произошел инцидент.