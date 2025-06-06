Восемь пассажиров из Грузии, предъявивших поддельные "дарконы", не пропустили в "Бен-Гурионе"
время публикации: 06 июня 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 09:01
На этой неделе на пограничном контроле в аэропорту "Бен-Гурион" не пропустили в Израиль восемь пассажиров, прибывших из Грузии, сообщает Ynet.
В сообщении отмечается, что не пропустили восемь женщин и мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, которые предъявили поддельные израильские паспорта.
Эти пассажиры были отправлены обратно в Грузию.
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