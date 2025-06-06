Восемь пассажиров из Грузии, предъявивших поддельные "дарконы", не пропустили в "Бен-Гурионе"

На этой неделе на пограничном контроле в аэропорту "Бен-Гурион" не пропустили в Израиль восемь пассажиров, прибывших из Грузии, сообщает Ynet.

В сообщении отмечается, что не пропустили восемь женщин и мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, которые предъявили поддельные израильские паспорта.

Эти пассажиры были отправлены обратно в Грузию.