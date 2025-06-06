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Израиль

В бою на юге Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 06 июня 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:17
Хен Гросс и Йоав Равер
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Имена двоих из них:

- старшина резерва Хен Гросс, 33 года, из Ган-Йошии, боец спецназа "Маглан"

- старший сержант Йоав Равер, 19 лет, из Сдэ Варбурга, боец инженерного спецназа "Яалом"

Другие имена погибших будут опубликованы позже. Еще не все близкие уведомлены о трагедии.

Кроме того, тяжелые ранения получил офицер "Маглана". Он доставлен в больницу.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 866 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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