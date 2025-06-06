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Израиль

"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС рассматривает новую катарскую инициативу

ХАМАС
Заложники
Война с ХАМАСом
Катар
время публикации: 06 июня 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 16:58

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Мухаммад Наззал заявил в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что организация "откликнулась на новую катарскую инициативу" в рамках переговоров о прекращении огня.

Несмотря на то, что на прошлой неделе ХАМАС отклонил план Виткоффа, Наззал также утверждает, что переговоры "не зашли в тупик". При этом он добавил, что организация намерена продолжать "вооруженное сопротивление".

Израиль
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