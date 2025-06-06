"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС рассматривает новую катарскую инициативу

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Мухаммад Наззал заявил в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что организация "откликнулась на новую катарскую инициативу" в рамках переговоров о прекращении огня.

Несмотря на то, что на прошлой неделе ХАМАС отклонил план Виткоффа, Наззал также утверждает, что переговоры "не зашли в тупик". При этом он добавил, что организация намерена продолжать "вооруженное сопротивление".