Эяль Замир утвердил оперативные планы по продолжению действий ЦАХАЛа в секторе Газы
время публикации: 06 июня 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:57
Начальник Генштаба Эяль Замир, командующий Южным округом, командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор и другие представители командования провели в пятницу, 6 июня, оценку ситуации и утвердили оперативные планы по продолжению кампании в секторе Газы.
Кроме того, начальнику Генштаба был представлен предварительный отчет о серьезном инциденте, произошедшем сегодня утром.