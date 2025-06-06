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Израиль

Эяль Замир утвердил оперативные планы по продолжению действий ЦАХАЛа в секторе Газы

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июня 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:57
Эяль Замир утвердил оперативные планы по продолжению действий ЦАХАЛа в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Эяль Замир, командующий Южным округом, командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор и другие представители командования провели в пятницу, 6 июня, оценку ситуации и утвердили оперативные планы по продолжению кампании в секторе Газы.

Кроме того, начальнику Генштаба был представлен предварительный отчет о серьезном инциденте, произошедшем сегодня утром.

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