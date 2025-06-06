Эяль Замир утвердил оперативные планы по продолжению действий ЦАХАЛа в секторе Газы

Начальник Генштаба Эяль Замир, командующий Южным округом, командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор и другие представители командования провели в пятницу, 6 июня, оценку ситуации и утвердили оперативные планы по продолжению кампании в секторе Газы.

Кроме того, начальнику Генштаба был представлен предварительный отчет о серьезном инциденте, произошедшем сегодня утром.