Начальник Генштаба отдал приказ о расширении операции в секторе Газы

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир накануне праздника Шавуот посетил позиции сил ЦАХАЛа на юге сектора Газы. Его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор, командующий ВВС генерал-майор Томер Бар, координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан, командующий дивизией "Газа" бригадный генерал Барак Хирам и другие офицеры.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после совещания по оценке ситуации начальник Генштаба отдал приказ о расширении операции на дополнительные районы на юге и на севере сектора для создания условий для возвращения похищенных и разгрома ХАМАСа. Эяль Замир также отдал распоряжение об открытии дополнительных центров распределения гуманитарной помощи.

"Мы находимся в эпицентре масштабной и решительной операции. Благодаря вам ХАМАС теряет контроль. Мы ликвидировали главаря убийц Мухаммада Синауара, и передаем ясное послание всем другим участникам резни 7 октября – ваш день настанет. ЦАХАЛ продолжает удерживать и зачищать от врага и террористической инфраструктуры обширные территории. Боевые действия ведутся на всех фронтах в соответствии с планом и с нужной скоростью – до реализации всех целей: возвращения всех похищенных и демонтажа политического и военного аппарата ХАМАСа", – заявил он.