Операция около Иерихона. Размечен для сноса дом семьи, члены которой совершили теракты на 90-й трассе

В ночь на понедельник, 6 марта, израильские военные вновь вошли в деревню Акабат-Джабр (южная окраина Иерихона). Судя по сообщениям палестинских источников, военными были размечен для разрушения дом семьи Шалун, члены которой обвиняются в причастности к терактам на 90-й трассе.

В ходе операции произошли столкновения с местными жителями. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о десятках раненых (или пострадавших от применения спецсредств для разгона толпы).

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1 марта в ходе операции в районе деревни Акабат-Джабр были захвачены местные жители, подозреваемые в причастности к терактам на 90-й трассе. Напомним, что 27 февраля террористами был застрелен 27-летний Элан (Эяль) Ганелес – гражданин США и Израиля, ехавший на машине.

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Местонахождение подозреваемых было установлено сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). Один из подозреваемых, пытавшийся скрыться, в ходе операции был ранен. Было найдено и передано на экспертизу оружие террористов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявляла о задержании троих подозреваемых. Но палестинские источники заявляли, что Акабат-Джабре военными и спецслужбами были задержаны шесть подозреваемых, пятеро из которых являются родственниками. Все они ранее отбывали заключение в израильских тюрьмах.

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Были названы имена задержанных:

Абд Насер Шалун (55)

Мухаммад Шалун (47)

Салих Шалун (24, сын Мухаммада)

Маэр Шалун (44)

Амр Шалун (39)

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Кроме них был тяжело ранен и задержан Махмуд Хамдан.

Теракт на 90-й трассе

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В понедельник, 27 февраля, в 17:27 в спасательные службы поступили первые сообщения о стрельбе на 90-й трассе около перекрестка Бейт а-Арава (к югу от Иерихона, к северу от побережья Мертвого моря). В результате теракта погиб 27-летний Элан (Эяль) Ганелес.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты предварительного расследования, в ходе которого была восстановлена последовательность событий. По данным военных, террористы открыли огонь по израильскому автомобилю на 90-м шоссе, возле перекрестка Муль Нево, тяжело ранив мужчину. Раненый был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", врачи которой констатировали его смерть. Террористы продолжили движение в сторону перекрестка Бейт а-Арава, обстреляв еще один израильский автомобиль, но никого не ранив. Продолжив движение, они обстреляли третью машину с израильскими номерами, и вновь в результате их действий не было пострадавших. Вскоре террористы попытались избавиться от своего автомобиля и подожгли его. В этот момент, прибывшие на место полицейские, открыли огонь. Террористы вступили с ними в перестрелку, после чего скрылись.