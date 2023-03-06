adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
20 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.664 ₪ 3.887 ₪
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
20 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Операция около Иерихона. Размечен для сноса дом семьи, члены которой совершили теракты на 90-й трассе

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Операция около Иерихона. Размечен для сноса дом семьи, члены которой совершили теракты на 90-й трассе

    В ночь на понедельник, 6 марта, израильские военные вновь вошли в деревню Акабат-Джабр (южная окраина Иерихона). Судя по сообщениям палестинских источников, военными были размечен для разрушения дом семьи Шалун, члены которой обвиняются в причастности к терактам на 90-й трассе.

    В ходе операции произошли столкновения с местными жителями. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о десятках раненых (или пострадавших от применения спецсредств для разгона толпы).

    adv_11 incontent_1

    1 марта в ходе операции в районе деревни Акабат-Джабр были захвачены местные жители, подозреваемые в причастности к терактам на 90-й трассе. Напомним, что 27 февраля террористами был застрелен 27-летний Элан (Эяль) Ганелес – гражданин США и Израиля, ехавший на машине.

    adv_12 m_ar_1

    Местонахождение подозреваемых было установлено сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). Один из подозреваемых, пытавшийся скрыться, в ходе операции был ранен. Было найдено и передано на экспертизу оружие террористов.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля заявляла о задержании троих подозреваемых. Но палестинские источники заявляли, что Акабат-Джабре военными и спецслужбами были задержаны шесть подозреваемых, пятеро из которых являются родственниками. Все они ранее отбывали заключение в израильских тюрьмах.

    adv_13 incontent_2

    Были названы имена задержанных:
    Абд Насер Шалун (55)
    Мухаммад Шалун (47)
    Салих Шалун (24, сын Мухаммада)
    Маэр Шалун (44)
    Амр Шалун (39)

    adv_14 m_ar_2

    Кроме них был тяжело ранен и задержан Махмуд Хамдан.

    Теракт на 90-й трассе

    adv_15 incontent_3

    В понедельник, 27 февраля, в 17:27 в спасательные службы поступили первые сообщения о стрельбе на 90-й трассе около перекрестка Бейт а-Арава (к югу от Иерихона, к северу от побережья Мертвого моря). В результате теракта погиб 27-летний Элан (Эяль) Ганелес.

    adv_16 m_ar_3

    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты предварительного расследования, в ходе которого была восстановлена последовательность событий. По данным военных, террористы открыли огонь по израильскому автомобилю на 90-м шоссе, возле перекрестка Муль Нево, тяжело ранив мужчину. Раненый был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", врачи которой констатировали его смерть. Террористы продолжили движение в сторону перекрестка Бейт а-Арава, обстреляв еще один израильский автомобиль, но никого не ранив. Продолжив движение, они обстреляли третью машину с израильскими номерами, и вновь в результате их действий не было пострадавших. Вскоре террористы попытались избавиться от своего автомобиля и подожгли его. В этот момент, прибывшие на место полицейские, открыли огонь. Террористы вступили с ними в перестрелку, после чего скрылись.

    adv_17 article_fenix_desk
    adv_18 article_fenix_mobile
    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Марта 2023
    В Раанане прошли похороны Элана (Эяля) Ганелеса, убитого террористами на 90-й трассе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Марта 2023
    Задержаны подозреваемые в совершении терактов на 90-й трассе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Марта 2023
    ЦАХАЛ проводит спецоперацию в Акабат-Джабр, около Иерихона
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:51 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 376-й день войны
    07:25 "Кока-Кола" и пиво подорожают в Израиле на 6,7%
    06:11 Операция около Иерихона. Размечен для сноса дом семьи, члены которой совершили теракты на 90-й трассе
    05:58 Прогноз погоды на 6 марта: резкое понижение температуры до среднесезонной, переменная облачность
    01:48 Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о запрете квасного в Песах в больницах. Лапид: "Как воры в ночи"
    23:21 Бени Ганц заявил, что не отказ резервистов от учений ослабляет армию, а правительство, называющее их анархистами
    22:10 Подписан приказ о сносе дома террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме
    21:51 Катарский посланник посетит Израиль и Газу, чтобы предотвратить обещанный ХАМАСом "жаркий Рамадан"
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5