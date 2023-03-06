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    В Израиле

    Более 200 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, заявили об отказе участвовать в военных сборах

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    Более 200 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, заявили об отказе участвовать в военных сборах
    Abir Sultan/Flash90     Более 200 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, заявили об отказе участвовать в военных сборах
    IDF Spokesperson/Flash90

    209 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, уведомили министра обороны Йоава Галанта и начальника генерального штаба Герци А-Леви, что прекратят участвовать в военных сборах, если будет проведена юридическая реформа.

    "Из чувства ответственности и с тяжелым сердцем мы предупреждаем этим письмом: если продолжится это опасное законотворчество, мы не сможем участвовать в резервистских сборах ЦАХАЛа в качестве врачей", – написали они.

    Сайт Zman.co.il отмечает, что большинство врачей подписали письмо своими полными именами, некоторые – указали только инициалы.

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    После заявления 37 из 40 летчиков одной из боевых эскадрилий ВВС об отказе являться на тренировочные сборы, высшие офицеры ЦАХАЛа высказывают обеспокоенность возможностью расширения тенденции отказничества среди солдат-резервистов. Начальник генерального штаба Герци А-Леви побеседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Мы являемся свидетелями явления, которое уже сейчас может повлиять на оперативную готовность подразделений ЦАХАЛа, ставит под угрозу боеспособность армии. Было ошибкой называть анархистами резервистов, принимающих участие в акциях протеста. Это было оскорбительно и только усугубило тяжелые чувства солдат", – сказал начальник генштаба.

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    В политической системе звучат разные мнения по поводу сложившейся ситуации. Депутат Кнессета Матан Каана ("Махане Мамлахти"), полковник запаса и боевой летчик, заявил в интервью "Кан РЭКА", что нынешняя ситуация "разрывает его изнутри". "Это люди, которых я хорошо знаю. Отказничество недопустимо, но к этим людям необходимо прислушаться", – сказал он. А депутат Кнессета Дани Данон ("Ликуд") только резко осудил этот шаг летчиков. "Такая форма протеста недопустима", – заявил он.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Марта 2023
    В ЦАХАЛе опасаются расширения отказничества. "Угроза боеспособности армии"
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