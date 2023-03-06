Более 200 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, заявили об отказе участвовать в военных сборах
209 врачей, являющихся резервистами ЦАХАЛа, уведомили министра обороны Йоава Галанта и начальника генерального штаба Герци А-Леви, что прекратят участвовать в военных сборах, если будет проведена юридическая реформа.
"Из чувства ответственности и с тяжелым сердцем мы предупреждаем этим письмом: если продолжится это опасное законотворчество, мы не сможем участвовать в резервистских сборах ЦАХАЛа в качестве врачей", – написали они.
Сайт Zman.co.il отмечает, что большинство врачей подписали письмо своими полными именами, некоторые – указали только инициалы.
После заявления 37 из 40 летчиков одной из боевых эскадрилий ВВС об отказе являться на тренировочные сборы, высшие офицеры ЦАХАЛа высказывают обеспокоенность возможностью расширения тенденции отказничества среди солдат-резервистов. Начальник генерального штаба Герци А-Леви побеседовал на эту тему с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Мы являемся свидетелями явления, которое уже сейчас может повлиять на оперативную готовность подразделений ЦАХАЛа, ставит под угрозу боеспособность армии. Было ошибкой называть анархистами резервистов, принимающих участие в акциях протеста. Это было оскорбительно и только усугубило тяжелые чувства солдат", – сказал начальник генштаба.
В политической системе звучат разные мнения по поводу сложившейся ситуации. Депутат Кнессета Матан Каана ("Махане Мамлахти"), полковник запаса и боевой летчик, заявил в интервью "Кан РЭКА", что нынешняя ситуация "разрывает его изнутри". "Это люди, которых я хорошо знаю. Отказничество недопустимо, но к этим людям необходимо прислушаться", – сказал он. А депутат Кнессета Дани Данон ("Ликуд") только резко осудил этот шаг летчиков. "Такая форма протеста недопустима", – заявил он.
В ЦАХАЛе опасаются расширения отказничества. "Угроза боеспособности армии"