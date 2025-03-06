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Израиль

На 3-й трассе столкнулись два грузовика, двое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:56
На 3-й трассе столкнулись два грузовика, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Днем 6 марта на 3-й трассе недалеко от развязки Сорек столкнулись два грузовика. Водители получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

Один из пострадавших, мужчина примерно 30 лет, который получил крайне тяжелые травмы, на вертолете был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Второй пострадавший, мужчина 20-25 лет, доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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