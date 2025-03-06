На 3-й трассе столкнулись два грузовика, двое пострадавших

Днем 6 марта на 3-й трассе недалеко от развязки Сорек столкнулись два грузовика. Водители получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

Один из пострадавших, мужчина примерно 30 лет, который получил крайне тяжелые травмы, на вертолете был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Второй пострадавший, мужчина 20-25 лет, доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.