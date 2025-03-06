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Израиль

Подано обвинение против врача из Иерусалима, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Врачи
Сексуальное насилие
Прокуратура
Иерусалим
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:49
Подано обвинение против врача из Иерусалима, подозреваемого в сексуальных преступлениях
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 71-летнего Аделя Мусака – врача-невролога из арабского района Иерусалима, работавшего в частной клинике и задержанного по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток.

Судя по сообщению прокуратуры, в деле девять эпизодов. В одном из них указано, что врач прижимался к телу пациентки, совершал сексуальные движения и эякулировал, давая при этом ложные медицинские объяснения. В другом случае он прикасался к интимным зонам пациентки и спрашивал, чувствует ли она боль.

Ранее сообщалось, что в результате действий этого врача пострадали десятки женщин. Однако в обвинительном заключении нет этих сведений.

23 февраля полиция публиковала имя подозреваемого. Его данные публиковались до предъявления обвинения, чтобы проверить, не было ли других жертв. После этой публикации поступило много новых жалоб на подозреваемого.

Израиль
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