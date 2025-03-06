В Негеве тяжело травмирован годовалый ребенок, он в критическом состоянии
время публикации: 06 марта 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 16:23
Днем 6 марта в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве был доставлен годовалый ребенок, которого, по всей видимости, сбил автомобиль.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщают, что ребенок в критическом состоянии.
Сначала пострадавшего ребенка привезли к пункту скорой помощи на перекрестке 406-й и 40-й трасс. По всей видимости, младенец был сбит в одном из бедуинских населенных пунктов.