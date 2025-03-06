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Израиль

В Негеве тяжело травмирован годовалый ребенок, он в критическом состоянии

Мада
Негев
время публикации: 06 марта 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 16:23
В Негеве тяжело травмирован годовалый ребенок, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 6 марта в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве был доставлен годовалый ребенок, которого, по всей видимости, сбил автомобиль.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" сообщают, что ребенок в критическом состоянии.

Сначала пострадавшего ребенка привезли к пункту скорой помощи на перекрестке 406-й и 40-й трасс. По всей видимости, младенец был сбит в одном из бедуинских населенных пунктов.

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