ЦАХАЛ уничтожил в Туль-Кареме лабораторию по производству взрывчатки и беспилотников
время публикации: 06 марта 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 15:56
В ходе операции в Туль-Кареме бойцы батальона "Шимшон" бригады "Кфир" обнаружили и уничтожили лабораторию, где изготавливали самодельные взрывные устройства и БПЛА.
Были ликвидированы около 100 самодельных бомб, а также восемь бомб для атак с воздуха и системы активации взрывных устройств.
Кроме того, военные разрушили несколько строений, которые использовались в качестве террористической инфраструктуры.
С 21 января в Самарии идет антитеррористическая операция "Железная стена".