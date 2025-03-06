ЦАХАЛ уничтожил в Туль-Кареме лабораторию по производству взрывчатки и беспилотников

В ходе операции в Туль-Кареме бойцы батальона "Шимшон" бригады "Кфир" обнаружили и уничтожили лабораторию, где изготавливали самодельные взрывные устройства и БПЛА.

Были ликвидированы около 100 самодельных бомб, а также восемь бомб для атак с воздуха и системы активации взрывных устройств.

Кроме того, военные разрушили несколько строений, которые использовались в качестве террористической инфраструктуры.

С 21 января в Самарии идет антитеррористическая операция "Железная стена".