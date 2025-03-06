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Израиль

Вынесены новые приговоры по делу о яслях "Ган Сигаль" в Холоне

время публикации: 06 марта 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 12:43
Вынесены новые приговоры по делу о яслях "Ган Сигаль" в Холоне
Avshalom Sassoni/Flash90

В четверг, 6 марта, мировой суд в Тель-Авиве приговорил Сигаль Адхами, бывшую владелицу яслей "Ган Сигаль" в Холоне, к 12 месяцам тюремного заключения. Она была осуждена за неисполнение обязанностей и за несколько нападений на несовершеннолетних.

Три помощницы воспитательниц Веред Авраам, Ливнат Унгер и Фит Ашер были приговорены, соответственно, к тюремному заключению сроком на 12 месяцев, 24 месяца и 16 месяцев. Суд также обязал ответчиков выплатить компенсации всем потерпевшим.

Напомним, что в декабре 2022 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил двух бывших работниц яслей "Ган Сигаль" в Холоне к восьми и к четырем с половиной годам тюремного заключения. Речь шла о жительнице Холона Орталь Биньямин (на момент вынесения приговора ей было 27 лет) и о жительнице Тель-Авива Ринат Янко (на момент вынесения приговора ей было 50 лет).

Разбирательство по делам других обвиняемых заняло еще несколько лет.

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