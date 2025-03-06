Итоги выборов в Кирьят-Шмоне: действующий мэр сохранил свой пост

Подведены итоги второго тура муниципальных выборов в Кирьят-Шмоне. Победу одержал действующий мэр Авихай Штерн, получивший поддержку 56% избирателей, принявших участие в голосовании.

За кандидата от "Ликуда" Эли Зафрани проголосовали 44% участвовавших в выборах.

В ходе первого туре, проходившего 18 февраля, Авихаю Штерну не хватило всего 27 голосов для переизбрания.