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Израиль

Итоги выборов в Кирьят-Шмоне: действующий мэр сохранил свой пост

Муниципальные выборы
время публикации: 06 марта 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 12:19
Итоги выборов в Кирьят-Шмоне: действующий мэр сохранил свой пост
Yonatan Sindel/Flash90

Подведены итоги второго тура муниципальных выборов в Кирьят-Шмоне. Победу одержал действующий мэр Авихай Штерн, получивший поддержку 56% избирателей, принявших участие в голосовании.

За кандидата от "Ликуда" Эли Зафрани проголосовали 44% участвовавших в выборах.

В ходе первого туре, проходившего 18 февраля, Авихаю Штерну не хватило всего 27 голосов для переизбрания.

Израиль
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