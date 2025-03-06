ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 90 подозреваемых в терроре
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:02
ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в терроре, конфискованы 14 единиц оружия, также конфискованы сотни тысяч шекелей наличными, предназначавшиеся для финансирования террора.
В отчете упомянуто о том, что только в Дженине за неделю были задержаны около 30 разыскиваемых террористов, несколько террористов были уничтожены.
На этой неделе были разрушены три дома террористов-убийц.
В Самарии продолжается масштабная операция "Железная стена", начатая 21 января.