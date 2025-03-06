ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 90 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в терроре, конфискованы 14 единиц оружия, также конфискованы сотни тысяч шекелей наличными, предназначавшиеся для финансирования террора.

В отчете упомянуто о том, что только в Дженине за неделю были задержаны около 30 разыскиваемых террористов, несколько террористов были уничтожены.

На этой неделе были разрушены три дома террористов-убийц.

В Самарии продолжается масштабная операция "Железная стена", начатая 21 января.