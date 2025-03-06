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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 90 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:02
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 90 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 90 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в терроре, конфискованы 14 единиц оружия, также конфискованы сотни тысяч шекелей наличными, предназначавшиеся для финансирования террора.

В отчете упомянуто о том, что только в Дженине за неделю были задержаны около 30 разыскиваемых террористов, несколько террористов были уничтожены.

На этой неделе были разрушены три дома террористов-убийц.

В Самарии продолжается масштабная операция "Железная стена", начатая 21 января.

Израиль
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