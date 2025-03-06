Биньямин Нетаниягу встретился с лидером оппозиции Яиром Лапидом
время публикации: 06 марта 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 18:10
В четверг, 6 марта, состоялась встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу с лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом. Эта встреча проводилась для рутинного обмена информацией о ситуации в сфере безопасности.
По информации радиостанции "Кан Бет", встреча продолжалась около 50 минут. Нетаниягу проинформировал лидера оппозиции об усилиях по освобождению заложников, а также о вероятности возобновления боевых действий в секторе Газы.
Подобные встречи должны проводиться раз в месяц, но в реальности проводятся гораздо реже.
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