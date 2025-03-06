За 450 шекелей: предъявлены обвинения жителю Холона, который привез террориста с бомбой

Государственная прокуратура представила в суд обвинительное заключение против 47-летнего жителя Холона, который перевозил террориста, ответственного за закладывание взрывных устройств в пассажирские автобусы, взорвавшиеся в Холоне и в Бат-Яме. За свою услугу обвиняемый получил от террориста 450 шекелей.

По сообщению новостной службы КАН, с террористом обвиняемого свел его коллега, таксист из Бат-Яма: он передал террористу номер телефона обвиняемого, чтобы тот договорился о перевозке. На допросе обвиняемый признался, что перевозил террориста, но утверждал, что не знал об опасности своего пассажира. Суд распорядился освободить обвиняемого под домашний арест.

Подозреваемый накануне был передан ШАБАКом в учреждение Службы тюрем, а до сих пор он находился в изоляторе ШАБАКа, где ему запрещали встречаться с адвокатом. Во время встречи с адвокатом в следственном изоляторе Службы тюрем житель Холона рассказал, что его круглосуточно держали в темной камере, и охранники бросали ему еду, "как бросают собакам".

На допросе обвиняемый рассказал, что забрал террориста со строительной площадки: тот звонил ему, и в тот день совершил две поездки – после полудня из Израиля к КПП, а во второй раз он вновь позвонил ему и попросил отвезти его от КПП в Бат-Ям. "Он сидел рядом со мной с пакетом, я не знал, что там взрывное устройство и что он террорист. Я высадил его в Бат-Яме и уехал", – сказал обвиняемый. Он признался, что перевозил террориста за относительно крупную для такой продолжительности поездки плату – 450 шекелей.

КАН опровергает сообщение о том, что ответственный за закладывание взрывного устройства террорист задержан. Личность террориста, палестинца из северной Самарии, известна службам безопасности, идут его розыски.

По данным следствия, около двух недель назад он заложил взрывное устройство в, по меньшей мере, один из трех взорвавшихся на стоянке автобусов. По версии следствия, причиной, по которой бомбы взорвались вечером, а не в час-пик утром, стала ошибка в установке времени взрыва на часовом механизме.