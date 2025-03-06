Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 марта, температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Местами дымка. Сильный восточный ветер в горах. Временами ожидаются дожди, иногда с грозами, почти на всей территории страны. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 16-20, в Беэр-Шеве – 12-20, в Мицпе-Рамоне – 10-15, на побережье Мертвого моря – 15-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 9-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу временами дожди. В субботу-воскресенье дожди прекратятся, переменная облачность.