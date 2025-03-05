"Кан-11": ШАБАК задержал террориста, ответственного за взрывы в автобусах в Бат-Яме

Корреспондент телеканала "Кан-11" Адас Гринберг в вечернем выпуске новостей сообщила, что Общей службой безопасности задержан палестинский араб, заложивший бомбу как минимум в один автобус в Бат-Яме.

По словам Адас Гринберг, в общей сложности по делу о взрывах в автобусах в Бат-Яме задержаны три человека: двое евреев и нелегал из Палестинской автономии. По данным ШАБАК, задержанный нелегал является террористом, установившим, как минимум одно взрывное устройство.

По подозрению в содействии террористу задержан 46-летний житель Холона. В четверг, 6 марта, ему будут предъявлены обвинения.

По данным следствия, житель Холона в день взрывов дважды встречался с террористом: в послеобеденные часы и вечером. Днем на своей машине он забрал террориста со стройки и доставил его на один из контрольно-пропускных пунктов, а вечером забрал его от КПП и довез до Бат-Яма. У террориста с собой был пластиковый пакет, но водителю не было известно о том, что в пакете находится бомба.

По словам задержанного израильтянина, с террористом его свел водитель такси из Бат-Яма, дав нелегалу его номер телефона. По словам мужчины, он всего лишь хотел немного заработать, ему ничего не было известно о планах пассажира.

По данным "Кан-11", до вчерашнего дня задержанный израильтянин находился у Общей службы безопасности, только после того, как его передали Управлению тюрем, ему было позволено встретиться с адвокатом.