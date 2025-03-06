Внимание, розыск: пропала 40-летняя Хен Хакиэй из Тель-Монда

Полиция обращается к общественности с прособой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 40-летняя Хен Хакиэй из Тель-Монда. В последний раз ее видели в среду, 5 марта, на улице А-Шакед в Тель-Монде.

Приметы пропавшей: рост 165 см, стройная, шатенка с подкрашенными в красный цвет прядями, была одета в домашнее платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Садот по телефону 09-9617201.