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Израиль

Внимание, розыск: пропала 40-летняя Хен Хакиэй из Тель-Монда

Полиция
Розыск
время публикации: 06 марта 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 18:28
Внимание, розыск: пропала 40-летняя Хен Хакиэй из Тель-Монда
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с прособой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 40-летняя Хен Хакиэй из Тель-Монда. В последний раз ее видели в среду, 5 марта, на улице А-Шакед в Тель-Монде.

Приметы пропавшей: рост 165 см, стройная, шатенка с подкрашенными в красный цвет прядями, была одета в домашнее платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Садот по телефону 09-9617201.

Израиль
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