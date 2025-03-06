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Израиль

Sky News: Вашингтон предложил ХАМАСу продление "перемирия" на два месяца за 10 живых заложников

США
Заложники
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 06 марта 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 18:17
Sky News: Вашингтон предложил ХАМАСу продление "перемирия" на два месяца за 10 живых заложников
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Арабской редакции Sky News от палестинского источника стали известны подробности о прямых переговорах между США и ХАМАСом. По словам источника, Вашингтон предложил ХАМАСу за освобождение десяти живых заложников продолжение режима прекращения огня на два месяца.

Кроме того, американское предложение включает открытие контрольно-пропускных пунктов для возобновления поставок гуманитарной помощи.

По словам источника, ХАМАС пока не дал ответ на это предложение.

Отметим, что другими источниками эта информация не подтверждается.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что источник в руководстве ХАМАСа подтвердил сообщения о том, что в Дохе недавно прошли прямые переговоры с представителем администрации США, которые он назвал "предварительными".

Израиль
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