"Аль-Арабия": одобренное ХАМАСом соглашение включает прекращение огня и снятие блокады с Газы

Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что соглашение, представленное посредниками, содержит пункты о полном прекращении боевых действий и снятии блокады с сектора Газы.

Собеседник телеканала отметил, что исправления были включены в текст соглашение под гарантии США.

Заместитель Синуара в секторе Газы Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что одобреная ХАМАСом сделка содержит три этапа, постоянное прекращение огня предусмотрено вторым этапом сделки.