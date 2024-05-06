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Израиль

"Аль-Арабия": одобренное ХАМАСом соглашение включает прекращение огня и снятие блокады с Газы

время публикации: 06 мая 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 20:59
"Аль-Арабия": одобренное ХАМАСом соглашение включает прекращение огня и снятие блокады с Газы
AP Photo/Eyad Baba

Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что соглашение, представленное посредниками, содержит пункты о полном прекращении боевых действий и снятии блокады с сектора Газы.

Собеседник телеканала отметил, что исправления были включены в текст соглашение под гарантии США.

Заместитель Синуара в секторе Газы Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что одобреная ХАМАСом сделка содержит три этапа, постоянное прекращение огня предусмотрено вторым этапом сделки.

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