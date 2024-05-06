СМИ: ХАМАС уведомил посредников о своем согласии на "сделку с Израилем"

Радиостанция "Кан Бет" передала, что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя в ходе переговоров с главой правительства Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом аль-Тани и главой египетской разведки Аббасом Камилем сообщил, что "Исламское движение сопротивления" согласно на условия проведения сделки "по обмену заложниками" и прекращения огня.

О том, что ХАМАС согласился на сделку, сообщили все ведущие израильские СМИ.

По данным телеканала "Кешет-12", руководство ХАМАСа отказалось от требования, чтобы Израиль официально объявил об окончании боевых действий в секторе Газы.

Израильские обозреватели отмечают, что это заявление свидетельствует о прорыве на переговорах, но из него не следует, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что Катар и Египет передали ХАМАСу исправленный вариант соглашения, который не обсуждался перед этим с Израилем. Источник в Иерусалиме сказал телеканалу, что правительство Израиля должно изучить предложение посредников, ответ ХАМАСа и только после этого даст свой ответ.

Источник телеканала "Кешет-12" в израильском правительстве сказал, что пока в Иерусалиме склоняются к тому, что согласие ХАМАСа является "трюком", призванным переложить ответственность за срыва переговоров на Израиль.

Сайт Ynet написал, что текст соглашения, который был утвержден ХАМАСом, не обсуждался не только с Израилем, но и США.

Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что соглашение, представленное посредниками, содержит пункт о полном прекращении боевых действий и снятии блокады с сектора Газы.

Собеседник телеканала отметил, что исправления были включены в текст соглашение под гарантии США.

Заместитель Синуара в секторе Газы Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что одобреная ХАМАСом сделка содержит три этапа, постоянное прекращение огня предусмотрено вторым этапом сделки.

На брифинге в Тель-Авива пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль со всей серьезностью изучает ответ ХАМАСа и ищет любую возможность для того, чтобы вернуть похищенных. При этом он подчеркнул, что одновременно с этим ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы и не намерен останавливаться.