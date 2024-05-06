Объявлены имена четырех кандидатов на пост председателя партии "Авода"

Завершилось формирование списка кандидатов на пост председателя партии "Авода". За лидерство в Рабочей партии будут бороться четыре человека. Нынешняя председатель партии "Авода" Мерав Михаэли еще в декабре объявила, что участвовать в выборах не планирует.

К выборам допущены: бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа, бывший депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Яир Голан; адвокат, предприниматель в сфере высоких технологий и общественный активист Итай Лешем; секретарь отделения партии в иерусалимском районе Гило, в прошлом председатель общественной организации "Пунктирная черта", проводившей еврейско-арабские конкурсы красоты, Ази Нагар; предприниматель и активист партии Ави Шакед.

Праймериз в партии "Авода" состоятся 28 мая, голосование будет проводиться онлайн.