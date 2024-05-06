Университет Бар-Илан не прерывал учебу на время церемонии Дня Памяти жертв Холокоста

Преподаватели университета Бар-Илан сообщили студентам, что в этом году занятия не будут прерываться на время официальных мероприятий по случаю Дня Памяти жертв Холокоста и Героизма.

Этот инцидент особо примечателен тем, что по утверждению представителей организации "Им Тирцу", этот же вуз призывал преподавателей позволить студентам не посещать занятия для участия в акциях протеста против судебной реформы.

Как сообщает в понедельник, 6 апреля, "Кипа", официальная церемония по случаю Дня Памяти жертв Катастрофы и Героизма в университете Бар-Илан проводилась, как и каждый год, с участием сотрудников вуза. Однако в расписании было указано, что в этом году перерыва для участия в мемориальной церемонии для студентов не будет. Университет Бар-Илан объясняет этот шаг "загруженным учебным расписанием".

В "Им Тирцу" назвали эти объяснения "позорными": "Вместо того, чтобы поощрять студентов и преподавателей участвовать в важной церемонии, университет пытается снизить посещаемость мероприятия. И это тот самый университет, который призывал преподавателей разрешить студентам отсутствовать на занятиях, чтобы участвовать в демонстрациях против судебной реформы. По всей видимости, День Памяти жертв Холокоста здесь считают менее важным".