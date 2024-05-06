Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 мая: удары по целям в Рафиахе, десятки убитых

В ночь на 6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. В основном удары наносятся по целям в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: нанесен ракетный удар по квартире в жилом доме на перекрестке Самир в городе Газа, есть убитые и раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа всю ночь наносили удары по целям в Рафахе; в частности, были атакованы дома семей Кишта, Абу Либда, Каллаб, Абу Хашэм; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о 21 убитом в результате ударов ЦАХАЛа по 11 домам в Рафахе, начиная с вечера 5 мая. В частности, в результате авиаудара, нанесенного по дому клана Кишта в районе Ас-Салам в Рафахе, погибли не менее девяти человек, включая детей. В результате удара по дому семьи Абу Либда, рядом с университетом Аль-Кудс в Рафахе, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 6 мая.