Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 6 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Дожди от севера до севера Негева, временами с грозами.

В Иерусалиме – 11-17 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 15-22, в Мицпе-Рамоне – 12-17, на побережье Мертвого моря – 22-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-23, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 120-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду температура повысится, переменная облачность. В четверг будет солнечно и жарко.