Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 13 подозреваемых, ликвидирован террорист в Туль-Кареме

6 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе и других населенных пунктах. В Туль-Кареме ликвидирован террорист, уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ, обнаружена еще одна лаборатория. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.