Иракские боевики-шииты заявили, что атаковали платформу "Левиатан". Подтверждения нет

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" вечером 6 мая заявила, что атаковала с помощью беспилотников израильскую газодобывающую платформу "Левиатан".

В сообщении говорится, что эта атака является ответом на массовые убийства палестинского гражданского населения в секторе Газы и актом поддержки палестинского сопротивления.

Никаких сведений, подтверждающих факт этой атаки, ни со стороны военных, ни со стороны гражданских властей Израиля не поступало.

Отметим, что подобные заявления со стороны проиранских боевиков в Ираке звучали уже многократно. Отношения к ним несколько изменилось после того, как ЦАХАЛ подтвердил факт попадания БПЛА в одно из строений на территории военной базы в Эйлате в ночь на 1 апреля, а также после подтвержденного участия проиранских боевиков в Ираке в массированной атаке на Израиль 14 апреля.

В то же время, как правило, заявления проиранских боевиков в Ираке об ударах по целям в Израиле не подтверждаются.

Несколько раз ими утверждалось, что они запустили БПЛА по порту Ашдод, потом утверждалось, что ими был атакован некий морской объект на территории Израиля, затем заявлялось об ударе по хайфскому порту, дважды было заявлено об атаке на аэропорт "Бен-Гурион", были фейковые "атаки" на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и военную авиабазу "Пальмахим", утверждалось, что была атакована "электростанция в Тель-Авиве" и "министерство сионистской оккупационной армии" в Тель-Авиве, а также аэропорт в Хайфе. Данные заявления ни разу не подтверждались никакими источниками в Израиле. Были и фейковые "удары" по Эйлату. Не подтвердились заявления иракских боевиков об ударах по авиабазе Хацерим около Беэр-Шевы и по военной базе Элифелет к северу от озера Кинерет. Заявляли они также об ударе по несуществующей "базе Йохантен".